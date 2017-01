Papa Francesco: oggi conferma nell’incarico di alcuni membri dei Dicasteri della Curia Romana

Papa Francesco ha confermato nell’incarico di membri dei Dicasteri della Curia Romana i cardinali: Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago, nella Congregazione per i vescovi; Dieudonné Nzapalainga, arcivescovo di Bangui, nella Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli; Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark, nella Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica; Carlos Aguiar Retes, arcivescovo di Tlalnepantla, nel Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso.