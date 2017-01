Messaggio comunicazioni sociali: Gigli (Mpv), “quanto mai opportuno e attuale per la stampa”

“Un messaggio quanto mai attuale per la stampa”. Così Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita, ha commentato oggi al Copercom il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Gigli ricorda l’invito del Papa a guardare la realtà senza deformarla. Un invito, ribadisce, “quanto mai opportuno e attuale, mentre nella stampa sembra prevalere la tendenza ad attribuire dall’esterno giudizi sulla dignità del malato”. Mentre alla Camera prosegue “il dibattito sulle Dat” (il 30 gennaio arriverà in aula il disegno di legge sul fine vita, che introduce le Disposizioni anticipate di trattamento, ndr), “prevedendo la possibilità di uscire di scena sulla base di una presunta mancanza di dignità, occorre ricordare – osserva Gigli – che il riconoscimento della dignità del malato, che gli è intrinseca, dipende purtroppo dallo sguardo che si posa su di lui”. “Questo sguardo – sottolinea – troppo spesso tende a negarla, soprattutto se gravemente disabile o in condizioni terminali, suggerendo che sarebbe preferibile rendere la sua vita un bene disponibile”.