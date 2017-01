Giovani: Brescia, lunedì un incontro sui “neet” con Alessandro Rosina

Lunedì 30 gennaio, a partire dalle ore 16, si terrà a Brescia, presso Moca Ex Tribunale, in via Moretto 78, il seminario “Neet: né scuola né lavoro”, organizzato dal Progetto Brescia città del Noi (promosso dal Comune di Brescia con il contributo di Fondazione Cariplo) e dall’Università Cattolica, sede di Brescia (Agenzia Risorse Umane). Interverrà, fra gli altri, Alessandro Rosina, docente di Demografia nella facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e coordinatore scientifico del Rapporto Giovani promosso dall’Istituto Toniolo, con una relazione dal titolo “Neet: chi sono, quanti sono, cosa rischiano, come aiutarli”.