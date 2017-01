Giorno della memoria: Istess Terni, domani un evento speciale del festival “Popoli e Religioni”

Come ogni anno, in occasione del Giorno della memoria l’Istess propone un evento speciale del festival “Popoli e Religioni”. Domani, domenica 29 gennaio alle 16.30, al Cenacolo San Marco dell’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni sarà proiettato il documentario “It’s harder for yekkes” del regista israeliano Yuval Gidron, presentato in anteprima nazionale all’ultima edizione del festival “Popoli e Religioni” dal regista e dal protagonista. “Il film racconta un viaggio nella memoria della famiglia del regista. scampata all’Olocausto e fuggita in Israele. Gidron, insieme al padre, è tornato in Germania per ritrovare i luoghi vissuti dai suoi nonni durante le persecuzioni naziste”, ricorda una nota dell’Istess. Gli “yekkes”, a cui fa riferimento il titolo, sono proprio gli ebrei tedeschi. “Un film sulla famiglia e sulla memoria, sulla Germania di oggi e su quella di ottant’anni fa. Ma soprattutto su un padre e su un figlio, e una camera tra di loro”, conclude la nota.