Giornalisti: mons. Agostinelli (Prato), “il mondo ha bisogno di semi e testimonianze di speranza”

“Anche la buona notizia merita attenzione. Quella che fa crescere, costruisce e realizza. Il mondo ha bisogno di semi e testimonianze di speranza”. È l’invito rivolto dal vescovo Franco Agostinelli ai giornalisti pratesi, invitati come ogni anno a celebrare assieme la festa di San Francesco di Sales, patrono degli operatori della comunicazione. Mons. Agostinelli ha presieduto la Messa, concelebrata dal vicario generale mons. Nedo Mannucci oggi, sabato 28 gennaio, nella chiesa del Seminario vescovile di Prato. All’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali diretto da Gianni Rossi, hanno partecipato una sessantina tra giornalisti, fotografi, operatori tv e blogger di Prato o che lavorano nelle redazioni cittadine.

L’omelia del vescovo è stata incentrata sui temi posti da Papa Francesco nel Messaggio scritto in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2017, rivolto in particolare a tutti coloro che lavorano nel mondo dei media e dell’informazione. “La lettera di Francesco ci invita a ‘Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo’, le sue sono parole quanto mai importanti in un mondo, come quello di oggi, dove ci sono tante persone smarrite – ha affermato mons. Agostinelli –, come giornalisti siete chiamati a diffondere le notizie in modo capillare e completo, dovete attenervi, giustamente, alla cronaca. Ma non dimenticate che la complessità della vita non è fatta solo di cattive notizie, ci sono anche quelle buone. Esistono vicende, fatti e storie che possono rappresentare motivo di fiducia e speranza nel futuro. Impegniamoci per raccontarle e diffonderle. Occorre però trovarle e dargli una giusta collocazione”, ha osservato il presule. Al termine della messa mons. Agostinelli ha consegnato ai giornalisti il testo del Messaggio scritto da Papa Francesco.