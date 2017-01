Diocesi: online www.missiomarche.it per mettere in rete tutte le notizie sui missionari marchigiani nel mondo

È online il nuovo sito web www.missiomarche.it dove periodicamente saranno inserite tutte le notizie missionarie delle diocesi, degli istituti missionari e delle associazioni missionarie che collaborano con la Chiesa marchigiana. L’iniziativa nasce da una idea del segretario della Commissione missionaria regionale, don Nicola Spinozzi, che la lanciò a inizio anno pastorale e fu condivisa all’unisono da tutti i membri della Commissione. Saranno disponibili sul sito informazioni riguardanti la missionarietà a livello locale, nazionale e mondiale; insomma, un portale di riferimento per tutta la pastorale missionaria. Inoltre è stato attivato il canale Youtube “Missio Marche” dove saranno caricati i diversi video riguardanti le attività missionarie marchigiane e anche dei missionari marchigiani che si trovano in terra di missione. Infine, è nata anche la pagina Facebook “Missio Marche”, una pagina che sarà ricca di contenuti utili. “Un progetto comunicativo – si spiega in una nota – che ha l’obiettivo di fare rete tra le diverse realtà missionarie marchigiane e di fornire materiali, informazioni e formazione utile ai diversi operatori della pastorale missionaria della Regione”.