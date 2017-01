Diocesi: Nocera-Sarno, domani messa per 50° morte don Smaldone, fondatore della Città dei ragazzi

Cinquant’anni fa, ad Angri, moriva don Enrico Smaldone, sacerdote della diocesi di Nocera Inferiore- Sarno e fondatore della Città dei ragazzi, un luogo dove accogliere ragazzi orfani e bisognosi di tutto. Oggi la Città dei ragazzi, affidata nel 2009 dall’allora vescovo, mons. Gioacchino Illiano, alla Fraternità di Emmaus, un movimento ecclesiale fondato da don Silvio Longobardi, continua ad essere un luogo di carità, anche se le finalità del tempo di don Enrico sono state sostituite da nuove povertà: i bambini non ancora nati salvati dall’aborto e le loro mamme accolti e custoditi da famiglie che presso la Cittadella della carità “don Enrico Smaldone”, vivono stabilmente insieme ai loro figli. Domani, domenica 29 gennaio, giorno dell’anniversario della morte di don Smaldone, mons. Giuseppe Giudice, vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, presiederà una celebrazione eucaristica in suo suffragio. Presso la Cittadella della Carità è stata anche realizzata una mostra fotografica su don Enrico e sono stati esposti alcuni oggetti appartenuti al sacerdote. Le scuole di tutto l’Agro saranno invitate a visitare la Mostra per conoscere la figura di questo audace testimone della nostra terra.