Diocesi: Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, stasera il concerto “In Caritate et Veritate” in onore del nuovo arcivescovo Accolla

Si intitola “In Caritate et Veritate” il concerto di musica sacra per celebrare il nuovo arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla, che si svolgerà stasera, a partire dalle 20.30, nella cattedrale di Messina. Ad eseguire il programma saranno il soprano di fama internazionale Chiara Taigi, il mezzosoprano Emy Spadaro, la cappella musicale della cattedrale di Messina, accompagnati dall’organista don Giovanni Lombardo e dagli allievi del Conservatorio “A. Corelli”. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Messina e vedrà il ritorno in Sicilia di Chiara Taigi dopo i recenti concerti al Teatro Metropolitan di Catania e presso la Galleria Vittorio Emanuele III di Messina. “Il desiderio – spiega l’assessore Daniela Ursino, promotrice dell’evento culturale – è di donare al nostro arcivescovo un sincero augurio di buon inizio mandato attraverso un momento di grande bellezza, un augurio particolare per far sentire la vicinanza di una città che attendeva da tanto l’arrivo del nuovo arcivescovo”. Per Taigi, quello di domani sera “sarà un concerto interamente dedicato ad un grande sacerdote. Sarà un cantar pregando”. “Ricevere l’invito ad esibirmi in questa occasione – prosegue il soprano – fa riaffiorare in me la gratitudine nel ricordare quando padre Accolla metteva a disposizione la Chiesa dei Miracoli di Siracusa per permettermi di eclissarmi dal mondo. È un affetto che ha un solo nome: ‘devozione’”.