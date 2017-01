Diocesi: Latina, domani la Marcia della pace dell’Acr con il vescovo Crociata

Domani 29 gennaio, i ragazzi dell’Azione cattolica diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e le loro famiglie si ritroveranno a Cisterna per l’annuale appuntamento con la Marcia della pace. Il raduno è previsto presso la parrocchia di San Valentino. La gran parte della giornata, iniziando dalle 9.30, trascorrerà tra momenti di animazione, gioco e riflessione. Poi, alle 12 la Santa Messa presieduta dal vescovo Mariano Crociata, fino ad arrivare alle 15 quando inizierà per le vie della città la Marcia della Pace, sempre con il vescovo. Il tema di questa giornata di animazione è stato scelto dalle beatitudini, più esattamente “Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio”. Attraverso alcuni giochi animati, come i giocolieri della pace, i trapezisti della giustizia e i trampolieri del sorriso, i ragazzi avranno modo di riflettere sul tema della pace e di conoscere le storie di quelle persone che hanno speso le loro vite per la pace: Giovanni Paolo II, il vescovo Tonino Bello, Gandhi, Martir Luther King e altri.