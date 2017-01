Diocesi: Casale Monferrato, domani dialogo tra il vescovo Catella e il pastore Fiume “a 500 anni dalla Riforma”

Sulla scia della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, domenica 29 gennaio, a Casale Monferrato, il vescovo diocesano Alceste Catella e il pastore della Chiesa Valdese Emanuele Fiume dialogheranno “A 500 anni dalla Riforma”. L’incontro, inserito tra gli appuntamenti di “Cantiere Speranza” si svolgerà nel Salone dei Vituli del Chiostro di Santa Croce, sede del Museo Civico ed ex convento degli Agostiniani di Casale. “Proprio a quell’ordine – ricordano gli organizzatori – apparteneva Lutero, propugnatore della Riforma con le 95 tesi di Wittemberg, il 31 ottobre del 1517, quindi 500 anni fa”. A seguire, sempre nella stessa sede, il Coro della Chiesa Valdese di Milano terrà un concerto. “La corale è nota in tutta Europa per la straordinaria qualità delle sue esecuzioni legate alla tradizione del canto delle Chiese riformate italiane”, spiegano gli organizzatori, sottolineando come “durante l’anno, oltre ad animare il culto della Chiesa Valdese, porta la propria testimonianza musicale in comunità evangeliche più piccole del Nord Italia, nelle carceri o in altri ambiti dove la musica può donare un po’ di gioia alle persone”.