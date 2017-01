Diocesi: Barletta, domenica sera il recital “Uniti nell’amore per le vie del mondo” sulla famiglia

Sarà la basilica minore del Santo Sepolcro a Barletta ad ospitare domani, domenica 29 gennaio alle 20, il recital dedicato interamente alla famiglia dal titolo “Uniti nell’amore per le vie del mondo”. Si tratta di una proposta ideata dal Movimento dei Cursillos di Cristianità (Mcc) della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in sinergia con il Laboratorio Orafolk dell’oratorio San Domenico Savio di Deliceto. A stimolare questa realizzazione sono state l’esortazione apostolica di Papa Francesco “Amoris laetitia”, “in cui il Pontefice ci esorta – si legge in una nota – ad una conversione missionaria nella pastorale familiare facendo sentire le famiglie cristiane i principali soggetti dell’annuncio del ‘Vangelo della famiglia’”, e una “esplicita richiesta del nostro arcivescovo, monsignor Giovan Battista Pichierri, espressa a tutta la comunità diocesana mediante la sua lettera pastorale sull’Amoris laetitia dal titolo ‘In cammino verso la pienezza dell’amore’”. La serata, realizzata in collaborazione con la parrocchia del Santo Sepolcro di Barletta, “vuole essere una festa in famiglia”. Sarà, spiegano gli organizzatori, “un momento di fede, cultura e musica teso ad annunciare in modo originale il Vangelo della famiglia oggi, ‘nonostante le insidie rovinose della cultura dominante dell’effimero e del provvisorio’ (Papa Francesco alla Rota romana il 21 gennaio 2017), comprendere la bellezza di essere famiglia sul modello di quella di Nazareth che ‘ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione della famiglia, di ogni famiglia’ (Papa Francesco), crescere come Chiesa famiglia di famiglie e ‘camminare verso la pienezza di amore e di comunione’ (Amoris laetitia, 325)”.