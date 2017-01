Storia: Repubblica italiana, 70 anni in immagini. Guarnieri (Fondazione Meeting), “riflettere su valori della nostra democrazia”

“È necessario riflettere sui valori fondanti della nostra democrazia, partendo dai principi che mossero i nostri padri costituenti”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Emilia Guarnieri, aprendo l’incontro di oggi pomeriggio a Milano dal titolo “Riflettere su Repubblica e Costituzione”, organizzato dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, la Fondazione per la Sussidiarietà e la Libera Associazione Forense. Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto multimediale che racconta la storia della Repubblica Italiana, sviluppato nel sito web immaginidellarepubblica.it. Il progetto parte dalla mostra del Meeting 2016 “L’incontro con l’altro: genio della Repubblica 1946-2016”, e – come ha spiegato Guarnieri – intende proporre dei percorsi all’interno dei 70 anni della nostra vita repubblicana. L’obiettivo è sottolineare il valore politico dell’unità, come fondamento etico e sociale. Ci sembrava che una ricchezza come questa, rimarcata in più occasioni anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non dovesse andare persa. L’invito a raccogliere questo patrimonio della storia – ha concluso Guarnieri – è rivolto in primo luogo alle scuole alle università, che rappresentano il futuro del pensiero critico del nostro Paese. Ripercorrere la storia della nostra Repubblica, in particolare quello che di buono è stato fatto in questi decenni, è una risorsa fondamentale che tutti dobbiamo coltivare”.