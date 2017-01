Spiritualità: Rinnovamento nello Spirito, da oggi a domenica la XII Assemblea Nazionale

Inizia oggi, fino a domenica, a Sacrofano (Rm), la XII Assemblea Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo sul tema “Battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo (1 Cor 12, 13a) – Nell’Anno del Giubileo d’oro del Rinnovamento”. Vi prendono parte 250 tra membri del Consiglio Nazionale, Coordinatori diocesani di tutta Italia e Delegati nazionali delle diverse Aree di evangelizzazione e missionarie. La relazione introduttiva sul tema “Battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo è affidata a monsignor Santo Marcianò, Ordinario militare per l’Italia. Alle 18.30 è in programma la rilettura dell’Anno giubilare appena concluso attraverso la sessione “Tende della misericordia: rileggiamo con gratitudine il cammino giubilare”, con gli interventi del presidente Salvatore Martinez e di mons. Marcianò. Sabato 28 è in programma l’intervento di Salvatore Martinez sul tema “Un solo corpo e un solo Spirito come una la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione” (Ef 4, 4) – “Per una visione comunitaria e pastorale nel 50° del Rinnovamento”. Nel pomeriggio, dopo la relazione del coordinatore nazionale Mario Landi, sarà mons. Giovanni Angelo Becciu, Sostituto della Segreteria di Stato, a presiedere la messa. Domenica 29, conclusioni del presidente sul tema “La misericordia rinnova e redime… quindi rinasco a vita nuova… quindi divento strumento di misericordia”. Il RnS è un Movimento ecclesiale che in Italia conta più di 200mila aderenti, raggruppati in oltre 1.900 gruppi e comunità.