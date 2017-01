Spiritualità: dal 6 all’11 febbraio nel leccese la settimana francescana dedicata a fra Giuseppe Michele Ghezzi

Si svolgerà dal 6 all’11 febbraio a Lecce e in altri Comuni del territorio la settimana francescana “con gli occhi di Giuseppe”, dedicata alla figura del venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi (1872 – 1955), conosciuto come “il frate della bisaccia”, in cui egli non solo raccoglieva il frutto della carità, ma da dove partivano segni luminosi di dialogo, di vicinanza, di consolazione. Nel 2000 Giovanni Paolo II promulgò il decreto sull’eroicità delle virtù conferendogli il titolo di venerabile. Tanti gli appuntamenti organizzati dalla Vice postulazione della causa di beatificazione del “fraticello di Francesco”, che culmineranno giovedì 9 febbraio, 62° anniversario della morte di Fra Giuseppe, con la concelebrazione eucaristica presieduta a Lecce da fra Giuseppe Califano, postulatore generale Ofm per le cause dei santi, presso il convento S. Antonio a Fulgenzio (ore 19).