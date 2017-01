Polonia: Cracovia, insediamento arcivescovo mons. Jedraszewski. Card. Dziwisz, “pastore ben preparato e con grande esperienza”

Cerimonia in cattedrale

Sabato 28 gennaio, il 67enne mons. Marek Jedraszewski, dal 2012 ordinario di Lodz, s’insedierà come nuovo arcivescovo di Cracovia. A presiedere la cerimonia saranno il nunzio apostolico in Polonia, mons. Salvatore Pennacchio, e il card. Stanislaw Dziwisz, già segretario particolare di Giovanni Paolo II e per 11 anni arcivescovo di Cracovia. Il cardinale, parlando del nuovo pastore della diocesi, ha sottolineato “le grandi tradizioni” di Cracovia la cui storia è stata segnata dalle personalità di Karol Wojtyla e Franciszek Macharski. Dziwisz ha inoltre espresso l’auspicio che mons. Jedraszewski “possa conoscere e amare l’arcidiocesi di Cracovia segnando il futuro della Chiesa locale con la sua personalità e il proprio carisma”. Il cardinale si è detto convinto che mons. Jedraszewski sia “un pastore ben preparato e con grande esperienza”. Il nuovo arcivescovo di Cracovia nella sua prima lettera pastorale ha chiesto ai fedeli di “costruire insieme il Regno di Dio tra noi” auspicando che ciò “diventi l’oggetto degli sforzi quotidiani” di tutti e incoraggiando loro a “vivere nello spirito delle Beatitudini” che definiscono l’identità di ogni cristiano.