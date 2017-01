Norvegia: Oslo, festa della vita consacrata nella nuova cattedrale di St. Olav

Chiesa in nord Europa

Si celebrerà il 2 febbraio prossimo nella cattedrale di Oslo la festa della vita consacrata. Istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1997, la giornata avrà lo scopo di “di dare a tutte le persone consacrate la possibilità di rinnovare insieme i loro voti, ma anche di offrire alla Chiesa tutta un modo per concentrarsi sulla vita consacrata, forma di vita cristiana che è una parte così importante della vita della Chiesa in tutti i tempi”, spiega il sito della diocesi di Oslo. L’invito del vescovo Bernt Eidsvig è a partecipare a una messa pontificale nella nuova cattedrale di St. Olav, giovedi 2 febbraio, alle ore 18. Dopo l’omelia i consacrati presenti potranno rinnovare le loro promesse. La vita consacrata è scomparsa dalla Norvegia con la Riforma, ma è ritornata a metà del 1800 con la Chiesa cattolica. Tra i primissimi ordini a reimpiantarsi le suore salesiane delle “figlie di Maria”. La vita religiosa in Norvegia conta oggi la presenza di 24 diversi ordini o congregazioni maschili e femminili.