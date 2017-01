Fondazione Meeting: presentato oggi il www.immaginidellarepubblica.it

Dalla mostra del Meeting 2016 “L’incontro con l’altro: genio della Repubblica 1946-2016” nasce un progetto multimediale che racconta la storia della Repubblica Italiana: www.immaginidellarepubblica.it.

Il nuovo sito sarà presentato oggi, venerdì 27 gennaio, alle 17.30 presso l’università di Milano, durante l’incontro “Riflettere su Repubblica e Costituzione”, organizzato dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, la Fondazione per la Sussidiarietà e la Libera Associazione Forense. Relatori dell’evento Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale, Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, e i senatori Mario Mauro e Gaetano Quagliariello. Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, introdurrà l’incontro presentando il nuovo sito. Le conclusioni sono affidate a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.