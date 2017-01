Diocesi: Terni, ad Amelia concerto di beneficenza per aiutare le famiglie in difficoltà

Domenica 29 gennaio, alle ore 16, nella chiesa di San Francesco in Amelia si terrà il concerto di beneficenza del Coroana di Roma, con repertorio di musica regionale, canti popolari e canti d’autore della cultura corale italiana. L’iniziativa è organizzata dalla Caritas di Amelia per la raccolta, in libera offerta, di denaro per le necessità di famiglie indigenti residenti nel territorio amerino, concittadini che necessitano di aiuti finanziari per far fronte ai loro bisogni di prima necessità. L’evento ha il patrocinio del comune di Amelia.

Il “Coroanaroma” esegue canzoni alpine e canti del patrimonio musicale delle regioni italiane. Attualmente è diretto dal maestro Osvaldo Guidotti,’ organista titolare della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma, presidente e direttore artistico del Festival organistico internazionale “Romae Organo Monumentale”.