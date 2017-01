Diocesi: Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, stasera fiaccolata per la pace

Si svolgerà nella serata di oggi, venerdì 27 gennaio, a Moiano (Bn), la fiaccolata diocesana per la pace. L’iniziativa, che prenderà il via alle 19 dalla chiesa di san Sebastiano, si svolgerà all’interno del terzo incontro del “Cammino giovani 2016-2017. Tu sei l’umanità di Dio”, promosso dal servizio di pastorale giovanile, dal settore giovani di Azione Cattolica, dagli uffici diocesani che si occupano di catechesi, pastorale scolastica, pastorale vocazionale, problemi sociali e del lavoro, scuola, oltre che dal Progetto Policoro, dalla Commissione giustizia e pace e dalle quattro foranie. L’incontro, intitolato “P come provare”, si terrà alle 18 presso la struttura delle Nuove Opere Parrocchiali. Poi la marcia per le strade della cittadina che si concluderà con l’intervento del vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, monsignor Domenico Battaglia.