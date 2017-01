Diocesi: Azione cattolica Roma, domenica 3mila ragazzi dal Papa con la “Carovana della pace”

Sono previsti circa 3mila partecipanti alla “Carovana della pace” che si svolgerà domenica 29 gennaio, a Roma, per iniziativa dell’Azione cattolica dei ragazzi diocesana. I ragazzi – si legge in una nota – “con i loro educatori e genitori e con i coetanei delle scuole e delle parrocchie della città, daranno vita ad un corteo festoso e colorato che, a conclusione del mese della pace, attraverserà le strade del centro, accompagnato dallo slogan: ‘Circondati di pace!’”. L’appuntamento è per le 8 nella Chiesa di santa Maria in Vallicella. Dopo la celebrazione eucaristica i partecipanti si trasferiranno in corteo fino a San Pietro. “Ad accoglierli – prosegue la nota – nel settore riservato troveranno il cardinale vicario Agostino Vallini e i responsabili nazionali dell’associazione”. I ragazzi prenderanno parte alla recita dell’Angelus, al termine del quale due ragazzi dell’Acr di Roma leggeranno, a nome di tutta l’associazione diocesana, un messaggio rivolto a Papa Francesco. Durante la mattinata, i ragazzi consegneranno le offerte raccolte per sostenere due progetti di solidarietà: quello della Caritas diocesana, la “Casa di Cristian” (centro di accoglienza per mamme italiane e straniere, per lo più giovani, con bambini piccolissimi), e quello dell’Azione cattolica italiana finalizzato alla realizzazione di una struttura per l’associazione “Il tappeto di Iqbal” che opera nel quartiere Barra di Napoli occupandosi di interventi sociali e progettualità educative per minori e famiglie.