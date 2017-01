Cultura: la storia della Repubblica italiana in un sito web. Presentazione a Milano

Dalla mostra del Meeting 2016 “L’incontro con l’altro: genio della Repubblica 1946-2016”, nasce un progetto multimediale che racconta la storia della Repubblica italiana. Si tratta del nuovo sito “immaginidellarepubblica.it”, che sarà presentato oggi pomeriggio durante l’incontro “Riflettere su Repubblica e Costituzione”, organizzato dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, la Fondazione per la sussidiarietà e la Libera associazione forense. L’iniziativa, che si terrà alle 17.30 nell’aula 208 dell’Università degli Studi di Milano (via Festa del Perdono 7), vedrà la partecipazione del presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, del presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante e dei senatori Mario Mauro e Gaetano Quagliariello. A coordinare l’incontro sarà Lorenza Violini, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano, mentre il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Emilia Guarnieri, introdurrà l’incontro presentando il nuovo sito. Le conclusioni saranno affidate invece a Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.meetingrimini.org e www.ilsussidiario.net.