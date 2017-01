Azione cattolica: Movimento lavoratori, “Giornata della progettazione sociale”, con Cei e Policoro

Due giorni di formazione sui temi della “progettazione sociale” e “occasione per conoscere e premiare i progetti che hanno partecipato al concorso di idee per il lavoro e la pastorale”, denominato “Gioia nel lavoro”, promosso dal Mlac in partenariato con Caritas Italiana e Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Cei – Segreteria nazionale Progetto Policoro. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la “Giornata della progettazione sociale”, presentata dal Movimento lavoratori di Azione cattolica, che si svolgerà domani 28 e domenica 29 gennaio a Roma presso la Domus Pacis, in via Torre Rossa. L’iniziativa è anticipata – e in parte si svolge in parallelo – dal Convegno amministratori locali, promosso dall’Ac nazionale, sul tema “Dal benessere al buon vivere. Progettare il nuovo welfare municipale” (da oggi alle 18, sempre alla Domus Pacis di Roma, fino a domani). Il Mlac spiega: “Il programma della Giornata della progettazione sociale prevede un momento comune con il Convegno degli amministratori locali provenienti dalla vita dell’Azione cattolica. La mattina di sabato 28 verrà approfondito il tema del Welfare municipale e l’attenzione alla città del ben-vivere come città di tutti e accogliente. Nel pomeriggio si svolgeranno dei laboratori per conoscere lo strumento della progettazione per realizzare le proprie idee nei propri territori da protagonisti”.

“La domenica mattina servirà per dare un’apertura sugli orizzonti, che dal progettare nascono per il lavoro”: è previsto il racconto dell’esperienza “Un paese per giovani” della diocesi di Termoli-Larino, generato da un progetto che aveva partecipato in passato al concorso di idee, e l’intervento di Sergio Gatti, del Comitato scientifico delle Settimane sociali, che parlerà dell’avvicinamento verso la 48ma Settimana sociale di Cagliari. La giornata sarà conclusa con la presentazione dei 14 progetti che hanno partecipato al Concorso di idee e la premiazione delle idee vincitrici dell’XI edizione.