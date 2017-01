Avvenire: i temi della prima pagina di domani 28 gennaio. Conti pubblici, G7, maltempo in Abruzzo, intervista con Dilma Rousseff

“Avvenire” dedica il suo titolo di apertura alla controversia sui conti pubblici tra l’Italia e la Ue, con il tentativo di Gentiloni di trovare una mediazione: approfondimenti e retroscena. L’articolo di fondo si concentra sul prossimo G7 sotto la presidenza italiana e l’opportunità o meno di arrivare al summit dei leader in piena campagna elettorale con un voto a giugno: forse, si dice, sarebbe meglio di no, per non indebolire il ruolo internazionale del nostro Paese. La fotocronaca a centro pagina va all’Abruzzo “dimenticato”, i piccoli paesi dell’Appennino che per molti giorni sono rimasti sotto la neve con pochi aiuti e ancora meno attenzioni. Al “taglio”, un ampio titolo per l’intervista esclusiva ad “Avvenire” di Dilma Rousseff, l’ex presidente del Brasile che, nel suo dialogo con Lucia Capuzzi, annuncia il suo ritorno nell’agone politico per sostenere una ricandidatura del compagno di partito, Lula. Spazio anche alla Giornata della memoria. Nella finestra riservata alla Cultura, volti della letteratura tunisina e siciliana, in un dialogo tra sponde del Mediterraneo.