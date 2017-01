Vescovi Piemonte e Valle d’Aosta: giovani, beni culturali e Settimana sociale al centro della prima riunione dell’anno

Promozione di operatori laici in animazione giovanile, il punto sull’attività della Consulta regionale per i beni culturali e i progetti allo studio, alcuni spunti sulla preparazione a livello diocesano e regionale della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati nei lavori della prima riunione dell’anno dai vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta. La Cep si è riunita nei giorni scorsi, sotto la presidenza dell’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia. È stato, poi, trovato un orientamento per la scelta del docente membro della commissione di amministrazione della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, il cui nominativo sarà reso pubblico dopo l’avvenuto contatto personale.

Il vescovo di Biella, mons. Gabriele Mana, ha parlato del lavoro fatto riguardo a “Casa Speranza”, ristrutturata con i fondi dell’8xmille della Cei, e la sinergia con i Missionari della Consolata, già responsabili della struttura. “Come penultimo intervento – scrive in una nota mons. Luciano Pacomio, delegato Cep per le comunicazioni sociali – è stata richiamata l’iniziativa ‘Lab.Ora Mille Giovani Servitori del bene comune’, proposta da Salvatore Martinez e già sperimentata in Campania, per valorizzare giovani dai 23 ai 35 anni, credenti, laureati o specializzandi, desiderosi di impegnarsi nei ruoli che la Provvidenza vorrà. Per Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, l’incarico, entro il prossimo marzo, è quello di cercare 4 giovani per diocesi”. I lavori sono stati conclusi con l’intervento del vescovo di Cuneo, mons. Piero Delbosco, che ha presentato una triplice proposta: la composizione della Commissione regionale pastorale tempo libero-turismo-sport-pellegrinaggi; l’itinerario pastorale dei vescovi piemontesi a Mosca/San Pietroburgo; il progetto di mons. Cavallotto e della Facoltà Biblica Francescana di Gerusalemme per corsi intensivi di formazione biblico-teologica e archeologica, destinati ai sacerdoti.