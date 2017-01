Università: Ateneo Regina Apostolorum, al via domani il corso di specializzazione in “Corpo e Persona”

Da domani e fino al 18 marzo si svolgerà presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma il corso di specializzazione in “Corpo e Persona” organizzato dall’Istituto di studi superiori sulla donna (Issd). Questo percorso di studi, si legge in un comunicato, “è un approfondimento sul significato del corpo, per rispondere alle seguenti domande: quale è il rapporto tra corpo e identità della persona? Il significato del corpo, è naturale o culturale? Dalla comprensione integrale del corpo, lo studente potrà confrontarsi con le questioni sul genere quanto mai d’attualità”. Il percorso di studi, interdisciplinare, affronterà diverse tematiche quali: corpo e genere; corpo e religioni; corpo tra la natura e la cultura; corpo, relazioni e soggetto; corpo: limite e risorsa; corpo e incontro ed infine corpo e cultura oggi e domani. Per i corsisti sono previsti anche laboratori pratici finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo formativo. Le lezioni si svolgeranno ogni venerdì dalle 15 alle 19 e ogni sabato dalle 9:30 alle 13:30. Gli interessati potranno iscriversi entro il 27 gennaio stesso giorno d’inizio del corso. Info: http://www.upra.org/evento/master-1-livello-corpo-relazioni-genere-psicologia-diritto-confronto/