Stati Uniti: Trump, giro di vite anti-immigrazione. Lozano (Un. Città del Messico), “momento nero, relazioni più difficili”

“È un momento nero senza precedenti per le relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Messico”, dice Genaro Lozano, politologo e docente presso l’Università Iberoamericana di Città del Messico, all’indomani dell’annuncio di Donald Trump di aver avviato la costruzione del muro lungo il confine meridionale del Paese, cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. “Nel XIX secolo abbiamo combattuto una guerra con gli Stati Uniti”, aggiunge Lozano. “Adesso ci troviamo a fronteggiare un conflitto a bassa intensità, sotto il profilo commerciale per via della posizione del nuovo presidente sul Nafta, e sul tema dell’immigrazione, a causa delle misure annunciate”. Il timore di molti osservatori in Messico è che le posizioni del presidente Donald Trump renderanno più conflittuale il rapporto con il presidente del Messico, Enrique Peña Nieto. Se quest’ultimo ha finora percorso la strada del dialogo con Washington, adesso la costruzione del muro e la sfida lanciata da Trump potrebbe complicare la sua agenda. Intanto su Twitter gli annunci di Trump sono stati considerati da storici e politici “uno schiaffo” e “un’offesa per il Messico”.