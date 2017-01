Operatrice uccisa a Iseo: fra Fabello (Fatebenefratelli), il “mondo sommerso” della sofferenza psichica

“Ci sono migliaia di persone fra medici, infermieri, operatori sanitari, educatori, psicologi, familiari e volontari che ogni giorno affrontano un piccolo o grande calvario nel silenzio più assoluto e di cui capita di parlare solo quando spiacevoli o deprecabili eventi accadono nonostante la fatica, il sacrificio, la dedizione di tutti”. È quanto osserva fra Marco Fabello, presidente dell’Istituto San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli di Brescia, sul settimanale diocesano “La Voce del Popolo” dopo l’uccisione della giovane operatrice a Isea. “Il mondo più o meno sommerso della sofferenza psichica”, scrive il religioso, “sembra meritare attenzione solo quando, come nel caso di Nadia”, “un nuovo martire dell’assistenza e della cura viene sacrificato sull’altare della propria dedizione, del proprio servizio; sull’altare dell’amore profuso per un modesto stipendio o per una totale generosità vissuta nel volontariato più disinteressato”. Fra Fabello esprime la propria “ammirazione per gli operatori e le famiglie dei malati che molto spesso sono chiamati a sacrifici prolungati e a un isolamento sociale molto doloroso”. “Probabilmente – aggiunge – anche la comunità cristiana può fare ancora qualche passo in aiuto dei fratelli colpiti dal disagio psichico e delle loro famiglie”; certamente “anche la società e la politica dovrebbero fare molto di più, ma l’amore non si traduce mai in leggi o in decreti, ma è qualche cosa che sgorga dal cuore e irrora quanti stanno attorno”.