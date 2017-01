Nuovo welfare: Azione cattolica, da domani a Roma convegno amministratori locali e X Giornata progettazione sociale

Doppio appuntamento romano nel weekend per l’Azione cattolica italiana. “Dal benessere al buon vivere. Progettare il nuovo welfare municipale” è il tema del convegno degli amministratori locali in programma il 27 e 28 gennaio (Domus Pacis – via di Torre Rossa, 94). La mattina del 28 conclude il convegno e avvia, quale momento comune, la X Giornata della Progettazione sociale “Gioia nel lavoro” (fino al 29 gennaio). Nel corso della mattina verrà presentato il “Manifesto della città del Ben-vivere”. Il primo appuntamento, si legge in un comunicato, “intende mettere a fuoco il tema del Welfare municipale, consapevoli che il superamento della crisi economica in atto non può che passare per la capacità di includere le fasce più deboli e vulnerabili del Paese”. Per Papa Francesco il principio del bene comune deve essere coniugato con quello dell’opzione preferenziale per i poveri; “pertanto la politica e la partecipazione civica non possono che rinascere dalla giustizia sociale e dalla solidarietà” in una città “modello di convivenza che si arricchisce nell’accoglienza dei migranti e degli stranieri, che si rafforza nella cura delle persone più fragili nelle nostre famiglie e che investe nel futuro promuovendo una nuova cultura del lavoro per e dei giovani”. Il secondo appuntamento (28-29 gennaio) vedrà la premiazione dei progetti vincitori del Concorso di idee per il lavoro e la pastorale “Gioia nel lavoro” – promosso dal Movimento lavoratori di Azione cattolica (Mlac) in partenariato con Caritas italiana e Ufficio nazionale per i Problemi sociali e del lavoro della Cei/Segreteria nazionale Progetto Policoro – mentre al centro della riflessione è il cammino di preparazione alla 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani a Cagliari il prossimo ottobre. Tra i relatori Filippo Pizzolato, Università Milano-Bicocca; don Antonio Mastantuono, vice assistente generale Ac; Leonardo Becchetti, Università Roma-Tor Vergata; Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac.