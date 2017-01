Monsignor Galantino: “si chiudono migliaia di scuole cattoliche ogni anno”

“La preoccupazione c’è ed è costante: si chiudono migliaia di scuole cattoliche ogni anno, soprattutto nel Nord Est, ma anche a Roma”. Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha risposto così a una domanda sulla chiusura di molte scuole cattoliche a causa di difficoltà economiche. Durante la conferenza stampa di chiusura del Consiglio episcopale permanente, Galantino ha precisato: “Non si tratta di andare dal governo con il cappello in mano affinché ci aiuti a non far chiudere le scuole cattoliche: il problema è di natura culturale”. La legge Berlinguer del 2000, ha ricordato infatti il segretario generale della Cei, “parla di scuole pubbliche statali e paritarie”. “Bisogna augurarsi che il governo ponga questo tema sul piano culturale”, l’auspicio di Galantino in merito alla parità scolastica: “Una famiglia deve avere libertà di scegliere dove mandare il proprio figlio a scuola, e non pagare due volte le tasse”.