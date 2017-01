Monsignor Galantino: “nella Chiesa non ci sono autocandidature”

“Nella Chiesa non ci sono autocandidature”. Lo ha garantito ai giornalisti monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, nella conferenza stampa di chiusura del Consiglio episcopale permanente. Interpellato dai giornalisti riguardo alla prossima Assemblea generale di maggio, in cui i vescovi dovranno eleggere la terna da sottoporre al Papa per l’elezione del nuovo presidente della Cei, Galantino ha fatto notare che si tratta di una “prima volta” per tale procedura, visto che finora la nomina del nuovo presidente dei vescovi italiani spettava direttamente al Papa. “Non sono previste autocandidature, né un programma intorno a cui radunare i cosiddetti grandi elettori”, ha puntualizzato Galantino: “Il presidente della Cei non è il presidente del governo, che ha un programma, che poi bisogna votare. Il compito del presidente della Cei è di coordinare quello che i vescovi – insieme – decidono di fare”. “Qualcuno ha paragonato l’elezione del presidente della Cei a quella del presidente degli Stati Uniti”, ha scherzato mons. Galantino, esortando invece i giornalisti a “ridimensionare” la questione.