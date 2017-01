Monsignor Galantino: “il terrorismo non si combatte con altro terrorismo”

“Non penso che il terrorismo si vinca con altro terrorismo”. Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, ha risposto in questi termini commentando un’affermazione del presidente americano Donald Trump – “Contro il terrorismo la tortura funziona benissimo” -, oggetto di una delle domande della conferenza stampa di chiusura del Consiglio episcopale permanente. “Qualsiasi risposta a questa affermazione sembra persino banale”, ha osservato Galantino: “Che la tortura annulli l’incidenza negativa, anzi negativissima, del terrorismo mi sembra abbastanza discutibile”. “Daesh ha ucciso tanti bambini perché li riteneva spie, e li ha torturati per questo”, ha ricordato il vescovo, secondo il quale “il ricorso alla tortura non risolve i problemi: c’è bisogno di una politica integrata”.