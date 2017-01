Monsignor Becciu: Papa Francesco va dove “la sua presenza può essere di aiuto e incoraggiamento”

Nella scelta delle mete dei viaggi apostolici, Papa Francesco “cerca di acconsentire, tra i tanti inviti che riceve, specialmente a quelli provenienti da Paesi per i quali ritiene che la sua presenza possa essere di aiuto e di incoraggiamento, perché stanno vivendo una transizione difficile o perché sono appena usciti da periodi di guerre civili e di conflitti interreligiosi”. Lo ha spiegato questa sera a Roma il sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, mons. Angelo Becciu, alla presentazione del libro di Andrea Tornielli “In viaggio” (Piemme). “Si comprendono in quest’ottica – ha precisato – il viaggio in America latina nel 2015, i viaggi in Asia e Africa, come pure quelli finora compiuti nel continente europeo e le preferenze accordate ai martoriati Balcani o all’isola greca di Lesbo, porto d’approdo di migliaia di rifugiati e migranti, molti dei quali sfollati da zone di guerra e da situazioni su cui troppo spesso noi abbiamo fatto finta di non vedere”. Il sostituto della Segreteria di Stato ha evidenziato come una delle costanti “irrinunciabili” di Bergoglio, anche quando viaggia, sia “il contatto continuo e per quanto possibile libero con la gente”. Ne è un esempio la prima trasferta internazionale, in Brasile nel 2013, allorquando “volle scegliere il mezzo sul quale avrebbe viaggiato tra la folla, un mezzo aperto, che gli permettesse in ogni istante il contatto diretto con le persone, il contatto tra il pastore e il suo popolo”.

Mons. Becciu ha quindi ricordato il viaggio del novembre 2015 nella Repubblica Centrafricana, terza e ultima tappa della trasferta in Africa che aveva prima toccato Kenya e Uganda. “In tanti – ha raccontato – avevano provato a dissuadere Francesco, facendo presente i rischi a cui sarebbe andato incontro nella capitale di un Paese ancora teatro di episodi cruenti di guerriglia, con rapimenti e uccisioni. Ricordo bene che il Papa disse chiaramente di non essere preoccupato per eventuali pericoli che riguardassero la sua persona. Ma di esserlo, invece, per eventuali rischi riguardanti la folla di fedeli presenti alle cerimonie pubbliche o le persone radunate lungo le strade per accoglierlo e salutarlo. Come pure si disse preoccupato del pericolo per chi viaggiava con lui, per il suo seguito composto dai più stretti collaboratori della curia, i cerimonieri, il personale di sicurezza, i giornalisti”. E, quando arrivò, vi fu una “straordinaria accoglienza”, con “tutta la città” che “si era riversata sulle strade per acclamare il pellegrino di Roma intenzionato ad aprire con l’anticipo di una settimana la prima porta santa del Giubileo straordinario della Misericordia in quel Paese poverissimo e dimenticato da tutti. Da tutti, ma non dal Papa”.