+++Monastero di Bose: fr. Luciano Manicardi è il nuovo priore+++

Fr. Luciano Manicardi è il nuovo priore del Monastero di Bose. Ne dà notizia oggi fr. Enzo Bianchi, fondatore di Bose, al termine del consiglio generale annuale. “Oggi – riferisce Bianchi -., nella festa dei santi abati di Cîteaux, i fratelli e le sorelle professi della comunità, riuniti per il consiglio generale annuale, hanno proceduto – alla presenza del garante esterno p. Michel Van Parys osb, già abate di Chevetogne – all’elezione del nuovo priore secondo quanto previsto dallo Statuto approvato dal vescovo di Biella Gabriele Mana. Ho la grande gioia di annunciarvi che è stato eletto fr. Luciano Manicardi. La comunità, in grande pace, ringrazia il Signore per la sua fedeltà e chiede a tutti voi di partecipare alla nostra gioia e alla nostra preghiera”.