Migranti: a Bassano del Grappa si celebra il “Sinulog”, festival religioso delle Filippine

I filippini di molte città italiane (ma anche da Austria, Germania e Svizzera) si ritroveranno a Bassano del Grappa domenica 29 gennaio per festeggiare, per la prima volta nella diocesi di Vicenza, il “Sinulog”, il festival religioso della comunità cattolica delle Filippine. Se nell’arcipelago asiatico la manifestazione viene celebrata ogni anno a Cebu, in onore del patrono della città che è appunto il Santo Nino (il divino Bambino Gesù), in Italia avviene ogni due anni in una località diversa. Il “sinulog”, una danza antica che ricorda il moto del fiume, e che commemora l’avvento del cristianesimo nelle Filippine con lo sbarco nel 1521 di Ferdinando Magellano. Saranno i migranti filippini a danzarla per le vie di Bassano del Grappa, portando un pezzo delle Filippine e della spiritualità asiatica. Il “Sinulog” è un vero e proprio festival religioso, riconosciuto dal Vaticano nel 1981 da Giovanni Paolo II. In Italia i filippini sono circa 165 mila, di cui 1200 nella provincia di Vicenza. Da un anno la piccola comunità cattolica filippina, che si ritrova tutte le settimane nella Chiesa del Centro Scalabrini di Bassano del Grappa, sta preparando l’evento. Alle ore 11.30 sarà celebrata la messa nella Chiesa di San Francesco, presieduta da padre Fabio Baggio, missionario scalabriniano bassanese, da poco nominato da Papa Francesco sotto-segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, sezione “Migranti e Rifugiati”. A seguire, per le vie del centro, vi sarà la processione danzante e un concorso di balli tradizionali filippini. È prevista la partecipazione di almeno 1.500 persone dall’Italia e dall’estero. L’iniziativa è organizzata dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Vicenza con la comunità filippina di Bassano e la collaborazione dei cappellani filippini del nord Italia.