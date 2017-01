Messaggio comunicazioni sociali: suor Fosson (Paoline), “essere testimoni e comunicatori di speranza”

“Il Papa ci invita a essere testimoni e comunicatori di speranza”. Così Suor Paola Fosson, presidente di Paoline onlus, commenta al Copercom il messaggio di Papa Francesco per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (28 maggio): “Non temere, perché io sono con te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”. “Certamente – sottolinea –, quelle del Papa sono parole illuminate, che ci invitano a offrire pane fragrante e buono a coloro che si vogliono alimentare proprio dei frutti della comunicazione. Sono un invito a una ‘comunicazione costruttiva’, che favorisca una ‘cultura dell’incontro’, guardando la realtà con ‘consapevole fiducia’”.

“Molto interessante – osserva suor Fosson – quando il Papa ci invita a spezzare il circolo vizioso dell’angoscia, che ci prende un po’ tutti, a spezzare la spirale della paura, perché siamo concentrati su noi stessi e sulle cattive notizie”. Invece, “occorre partire dalla ‘Buona Notizia’, dal Vangelo, da Gesù stesso che diventa buona notizia. L’invito a cambiare i nostri ‘occhiali’, ad adottare uno sguardo positivo sulla realtà e a far sentire che siamo figli di un Padre che si fa solidale con noi, che non ci lascia soli, e da questo nasce la speranza per poter andare avanti”. “È un messaggio – aggiunge suor Fosson – molto semplice, ma anche di fiducia in noi. Il Papa dice che la buona notizia ci rende capaci, attraverso l’amore che ne scaturisce, di trovare strade per la prossimità, di suscitare cuori capaci di commuoversi, volti capaci di non abbattersi, di mani che sanno costruire”. Un invito, dunque, “non solo ai professionisti della comunicazione, ma anche a ciascuno di noi, che è vicino all’altro, accanto all’altro, vive le relazioni e la fatica che comportano. Un invito anche a sperare, a essere testimoni e comunicatori di speranza”, conclude suor Fosson.