Lavoro: Vittadini (Fond. sussidiarietà), studiare “fa la differenza” nel combattere la disoccupazione

“La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei neet (giovani che non studiano e non lavorano, ndr) sono dovuti soprattutto alla mancata formazione. Studiare serve, fa la differenza”. È la tesi di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, intervenuto oggi a Roma al Convegno “Per la persona, per il lavoro”, promosso dalla Cisl. Dal mercato del lavoro, ha ribadito, “rimane fuori chi non si forma”, mentre non è vero – a suo avviso – che l’industria di domani potrà fare a meno dei lavoratori. Anzi, “c’è un rilancio del tema dell’apporto del lavoro, anche per l’industria 4.0”.

Semmai, “il problema fondamentale del lavoro di oggi è la conoscenza: il mondo del lavoro cambia continuamente”, e quindi serve “flessibilità”, intesa come “capacità di reagire, di mettersi in gioco”. “Il lavoratore che rende di più – ha sottolineato Vittadini – è quello che impara”, ma che ha pure una capacità relazionale, di “dialogo”. E “l’attenzione posta sulla crescita delle capacità cognitive non può prescindere dallo sviluppo della persona in quanto tale”, ha aggiunto, chiedendo se “dal punto di vista della produzione sia meglio un mercenario”, sempre dedito al lavoro, al punto talora di fare ricorso a stupefacenti, “o un uomo con una completezza affettiva”. “Il neoliberismo – ha ricordato – è più volte fallito perché non vede che la qualità umana serve per produrre”. E, rivolto alla platea sindacale, ha esortato a non farsi “confinare, lasciando spiegare agli altri come si produce”. “Il mondo che cambia – ha quindi concluso – è un mondo in cui i nostri valori umani diventano il modo di creare la nuova economia”.