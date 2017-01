Lavoro: Rossini (Acli), contrasto a povertà assoluta e “piano di orientamento strategico” per l’occupazione

“L’idea di un piano per il lavoro non va derubricata a questione economica. Dobbiamo chiedere un piano contro la povertà e subito dopo un piano di orientamento strategico al lavoro”. Lo ha chiesto oggi a Roma il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, intervenuto al convegno della Cisl “Per la persona, per il lavoro”. “Abbiamo un problema di senso del lavoro – ha riconosciuto Rossini – e sindacato e Acli possono contribuire a recuperarlo”. Il presidente delle Acli ha quindi posto l’attenzione sulla formazione professionale, che “va riscoperta anche in termini culturali” e “dev’essere un diritto” in tutto il Paese. “Va benissimo il liceo – ha chiosato – ma il nostro Paese ha bisogno anche di formazione professionale”.