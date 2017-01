Lavoro: mons. Longoni (Cei), “è molto più di quello produttivo, è sviluppo”

“Il lavoro è molto più ampio di quello produttivo, che produce benessere economico”: il lavoro, in ultima istanza, produce “sviluppo”, così come lo intende anche la Costituzione italiana, laddove all’art. 4 recita che ogni cittadino ha il dovere di svolgere “un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Lo ha ricordato monsignor Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficiuo Cei per i problemi sociali e il lavoro, intervenuto oggi a Roma al convegno “Per la persona, per il lavoro”, promosso dalla Cisl. Longoni, che sullo sfondo del suo intervento aveva il cammino della Chiesa italiana verso la 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani, ha presentato le cinque “prospettive” delineate dalla “lettera invito” all’appuntamento ecclesiale, laddove il lavoro viene visto come vocazione, opportunità, valore, fondamento di comunità e promozione di legalità. “Cos’è lavoro: quello che fa incrementare i miei beni o ciò che mi fa sviluppare come persona?”, ha chiesto, vedendo qui la questione “dirimente”.

Allora, mantenendo costante la prospettiva dello sviluppo della persona, “il lavoro – ha sottolineato – è sempre vocazione, chiamata per l’uomo a esprimersi nelle sue attività”. Può preoccupare, ma certamente “dà senso e occupa l’esistenza”. Ancora, chiede “un’alleanza” tra generazioni per far fronte alle innovazioni ed è “fondamento di comunità” perché nel rapporto reciproco crea connessioni e sviluppo. Torna ancora – ha evidenziato Longoni – la Costituzione italiana, laddove all’art. 46 – cui raramente si dà attuazione – richiama la “collaborazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda”. Infine la legalità, da intendersi in senso ampio. “Mafia”, infatti, non è solo una certa criminalità organizzata, ma si ha “tutte le volte che alcuni interessi prevalgono. E potrebbero essere ‘mafia’ – ha concluso – anche una certa burocrazia, una certa inefficienza”.