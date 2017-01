Lavoro: Furlan (Cisl), mancano “vere politiche attive” per contrastare disoccupazione

Investire nel lavoro realizzando “vere politiche attive del lavoro”, “che da tempo mancano nel Paese”. E’ la denuncia del segretario generale Cisl, Annamaria Furlan, parlando oggi a Roma a margine di un convengo sul lavoro. Quella delle politiche attive sarebbe “la seconda gamba del Jobs act”, ha sottolineato, e permetterebbe di “ricollocare i tanti lavoratori che hanno perso il lavoro e creare canali d’ingresso per i giovani”. “Crescita, investimenti su ricerca, innovazione, formazione”, sono alcune delle strade da percorrere secondo l’esponente sindacale, prestando attenzione alla “collocazione e ricollocazione di chi non riesce a trovare lavoro e di chi lo ha perso, con uno sguardo attentissimo ai giovani”. Il lavoro, ha rimarcato, è oggi “la priorità degli italiani e delle italiane”, in un “Paese che stenta a uscire dalla crisi, con una crescita assolutamente troppo bassa rispetto al bisogno di lavoro”.