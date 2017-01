Germania: Opladen (Donne cattoliche), ”legge per trasparenza e parità dei salari è una pietra miliare”

La Comunità delle donne cattoliche tedesche – Kfd ha espresso con un comunicato stampa la soddisfazione per l’approvazione definitiva, l’11 gennaio scorso, da parte del Governo federale, del disegno di legge sulla maggiore trasparenza e uguaglianza dei salari delle donne con quelli degli uomini: adesso inizierà l’iter per la conversione in legge federale. “Accogliamo con favore il fatto che il diritto all’informazione e l’obbligo di segnalazione per tutti i datori di lavoro, anche religiosi per esempio, dove sono impiegate molte donne, debbono essere orientati al benessere”, ha detto Maria Theresia Opladen, presidente nazionale del Kfd, perché “la legge sulla trasparenza è una vera e propria pietra miliare nella direzione della parità tra uomini e donne nella vita lavorativa”. La legge ha, per la prima volta, riconosciuto che sussistono differenze di retribuzione tra uomini e donne e che, con ingiustificati divari salariali, viene sancito il diritto di pagamento supplementare. “Questo darà un forte impulso per un cambiamento nella coscienza sociale e che gli uomini e le donne non possono essere trattati in modo diverso in termini di retribuzione”, ha detto Opladen. In questi giorni il Kfd ha anche avviato le celebrazioni per i cento anni di pubblicazione della rivista “Moglie e madre”, fondata nel 1909, e sospesa dalle persecuzioni naziste dal 1939 al 1948 per l’esplicita attività politica contro il regime. Con 500mila copie distribuite è la rivista cattolica in lingua tedesca più diffusa al mondo. La cancelliera Angela Merkel ha augurato un felice compleanno alla rivista.