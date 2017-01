Famiglia: Forum Crotone, “criticità” della situazione sociale della provincia

La chiusura dell’aeroporto, lo stato di abbandono in cui versa la linea ferroviaria ionica e la pericolosità e la assoluta inadeguatezza della S.S.106 “non solo creano disagi ormai insostenibili, ma si rivelano essere una delle principali cause della stagnazione dell’economia che costringe sempre più famiglie a trasferirsi altrove”. È quanto denuncia il Forum provinciale delle associazioni familiari di Crotone che raggruppa nella provincia 14 associazioni che si occupano del mondo della famiglia e che promuove per il prossimo 31 gennaio un’assemblea aperta sul tema della mobilità. “Di fronte alla criticità della situazione sociale del crotonese – afferma la presidente Rachele Via -, crediamo sia importante ritrovarsi numerosi per dire il nostro no alla progressiva regressione economica e sociale del nostro territorio, prima che sia troppo tardi”. L’appuntamento è per le 17,30 nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.