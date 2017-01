Famiglia: Cei, “richiesta pressante” di misure che aiutino la ripresa dell’occupazione

Una “richiesta pressante” per politiche familiari che possano “trovare attuazione senza ulteriori dilazioni di tempo e di misure che aiutino la ripresa dell’occupazione: sono condizioni di futuro, soprattutto per i giovani e per il Meridione”. È quella espressa dai vescovi italiani, riuniti a Roma dal 23 al 25 gennaio per il Consiglio episcopale permanente. L’attenzione, si legge nel comunicato finale, è stata posta sulle “difficoltà in cui versano molte famiglie a causa di una crisi economica che ne segna un preoccupante impoverimento, a fronte anche di situazioni di evidente e intollerabile privilegio”.