Eurispes: Rapporto 2017, ripresa economica debole ma stabile. Metà delle famiglie dichiara non riesce a far quadrare i conti a fine mese

Il 38,1% degli italiani prevede stabilità economica per l’Italia nel 2017. È molto alta però anche la quota di chi si aspetta un peggioramento (36,4%), mentre solo il 13,8% pensa che il quadro sia destinato a migliorare. È quanto emerge dal sondaggio contenuto nel Rapporto Italia 2017 dell’Eurispes, presentato oggi a Roma. I dati, che confermano sostanzialmente le tendenze del rapporto di un anno fa, sono recentissimi: la rilevazione è stata condotta ed elaborata tra dicembre 2016 e il mese in corso, su un campione rappresentativo di 1.084 persone. Per quanto riguarda la propria situazione economica, il 42,3% la definisce invariata, il 27,3% evidenzia un lieve peggioramento, il 14,1% la giudica molto peggiorata, il 10% parla di un miglioramento parziale e c’è anche un 1,7% che afferma un netto miglioramento. Sempre sul versante economico, quasi la metà delle famiglie dichiara di non riuscire a far quadrare i conti a fine mese, il 44,9% deve sistematicamente attingere ai propri risparmi e solo una famiglia su quattro si dice in grado di risparmiare ancora. Nel 25,6% dei casi le spese mediche rappresentano un problema e si è costretti a costretti a ridurle (38,1%, +3,9%). Il 21,2% dichiara di sentirsi “abbastanza” povero, il 3% “molto” povero. Tra le cause della povertà, la perdita del lavoro è di gran lunga considerata prevalente (76,7%); il 50,6% indica una separazione o un divorzio, il 39,4% la malattia, il 38,7% la dipendenza dal gioco d’azzardo, il 38% la perdita di una familiare.