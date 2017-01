Diocesi: Perugia, il card. Bassetti incontra sabato 28 gennaio giornalisti e operatori dei media per san Francesco di Sales

Si terrà sabato 28 gennaio (ore 11), nel palazzo arcivescovile di Perugia, il tradizionale incontro del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti con i giornalisti e gli operatori dei mezzi di comunicazione in occasione della ricorrenza della festa del loro patrono san Francesco di Sales. “Dopo aver celebrato, l’anno scorso, il Giubileo dei giornalisti e degli operatori della comunicazione – ricorda Maria Rita Valli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale delle comunicazioni sociali –, il cardinale Bassetti incontrerà giornalisti e operatori dei media, per un momento di dialogo, così come ha voluto che fosse questo appuntamento tradizionale fin dal suo arrivo in diocesi. L’incontro, semplice e amichevole, offrirà l’opportunità di conversare con il cardinale sulla esaltante e delicata missione affidata alla stampa e potrà essere occasione per approfondire i temi della comunicazione che investono il mondo dell’informazione”. L’incontro, promosso dall’Ufficio per la Pastorale delle comunicazioni sociali in collaborazione con l’Ucsi, sarà anche occasione per presentare il tema scelto da papa Francesco per la Giornata delle comunicazioni sociali 2017: “‘Non temere, perché io sono con te’ (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia nel nostro tempo”.