Diocesi: Gaeta, venerdì i giornalisti Vincenzo Morgante e Lucio Brunelli in dialogo a Formia sui nuovi media

“Condividi? L’informazione al tempo dei nuovi media” è il tema del convegno organizzato dall’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Gaeta, in programma domani, 27 gennaio, a Formia (parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, ore 9 – 13). Obiettivo dell’appuntamento, organizzato nella ricorrenza di San Francesco di Sales e accreditato presso l’Ordine dei giornalisti come evento formativo e presso il ministero dell’Istruzione come convegno con esonero dal servizio per il personale scolastico, è “raccontare come è cambiato il mondo dell’informazione e del giornalismo” e “capire come oggi la professione utilizza i nuovi media”. Dopo il saluto di don Maurizio Di Rienzo, direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali di Gaeta, interverranno i giornalisti Vincenzo Morgante, direttore della testata giornalistica regionale della Rai, e Lucio Brunelli, direttore delle testate giornalistiche di TV2000 e Radio InBlu. Modera la giornalista Simona Gionta mentre la riflessione finale, prevista alle 12,30, è affidata all’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. Tra i destinatari dell’appuntamento vi saranno anche una cinquantina di studenti e alcuni docenti dell’Istituto tecnico economico “G. Filangieri” di Formia, che svolgeranno alcune ore di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il suddetto Ufficio diocesano.