Tv2000: Medici Cuamm, cinque puntate per raccontare solidarietà e volontariato all’estero

Si intitola “Ciao mamma, vado in Africa” la serie di cinque puntate realizzata da Nicola Berti, con la sceneggiatura di Marco Lodoli, per la ong “Medici con l’Africa Cuamm” e trasmessa da Tv2000, alle 19.30, dal 14 al 18 febbraio prossimi. Il continente africano viene raccontato da giovani, medici e non, attraverso le storie e i volti conosciuti durante le loro missioni. “Molti di loro, professionisti non necessariamente in fuga, sono partiti – spiega una nota – alla volta dell’Africa insieme ai volontari del Cuamm per coronare un sogno o, semplicemente, per fare un’esperienza nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo. La serie indaga le motivazioni che hanno spinto i giovani trentenni a partire e descrive le situazioni, spesso davvero complicate, in cui hanno dovuto mettersi in gioco”. Cinque puntate per altrettanti Paesi e nove protagonisti. “Ci sarà spazio per le storie di Martina Mazzocco di Rovigo e Sara Chiurchiù di Roma, entrambe specializzande in Pediatria in Tanzania. Dalla Sierra Leone le storie di Francesca Tognon, medico di Verona, e Matteo Bottecchia, responsabile dei progetti di Treviso; dall’Uganda quelle di Riccardo Conventi di Modena e Palmira Immordino di Palermo, entrambi specializzandi”. Sempre di Palermo “un giovane specialista in Salute Pubblica: Guido Maringhini, co-protagonista della puntata dedicata al Mozambico insieme a Chiara Boscardin, specializzanda in Pediatria di Padova. Ultima puntata dedicata all’Etiopia, con la storia di Francesca Gritti, coordinatrice amministrativa paese originaria di Bergamo”.