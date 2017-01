Avvenire: i temi della prima pagina di domani 27 gennaio. Trump sugli immigrati, nuova legge elettorale, riforma della Protezione civile

Sono le liste anti-immigrati annunciate dal presidente Trump a “conquistare” l’apertura di Avvenire di domani. L’annuncio della Casa Bianca di voler rendere pubblica una lista settimanale dei crimini compiuti dagli immigrati negli Stati Uniti, assieme alla volontà di prolungare il muro che divide gli Usa dal Messico e far pagare a quest’ultimo le spese o in subordine prelevare una tassa specifica sulle rimesse degli immigrati stessi, hanno già provocato la preoccupata reazione dei vescovi americani e fatto annullare la programmata visita del presidente messicano Pena Nieto.

Il titolo di taglio è invece dedicato al tema della nuova legge elettorale da cercare per rendere omogenee le norme di Camera e Senato, assieme al richiamo del presidente della Cassazione a evitare la spettacolarizzazione dei processi.

La fotocronaca dà invece conto dei dieci punti proposti dalla Cisl per rilanciare il lavoro. L’editoriale di Antonio Maria Mira, infine, è dedicato alla riforma della Protezione civile e ai doveri che spettano a tutte le istituzioni nei loro diversi livelli e a noi cittadini. In prima pagina anche interventi dello scrittore Ferdinando Camon sulla Giornata delle memoria e dello storico Carlo Cardia sull’importanza dell’insegnamento della religione cattolica a scuola.