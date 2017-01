Vittime Rigopiano: mons. Piemontese (Terni), “vicini a famiglia di Alessandro Riccetti”, “ragazzo solare impegnato nel sociale e nell’associazionismo cattolico”

Il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, insieme all’intera comunità diocesana, esprime il “proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Alessandro Riccetti”, una delle vittime della valanga che ha travolto l’albergo di Rigopiano, “in questo momento di profondo dolore per la morte tragica del loro congiunto”. “Nei giorni scorsi siamo stati trepidanti per la sua sorte e, non potendo fare altro, avevamo invitato la comunità a pregare per Alessandro e le altre vittime del dramma di Rigopiano – ricorda il vescovo -. Il Signore non ha ascoltato, la nostra preghiera, ma ha voluto per sé Alessandro, riservandogli una sorte a noi ignota. Come Maria sul Calvario, abbiamo atteso, in questi giorni, di conoscere la volontà di Dio. Ora con la famiglia, con gli amici e la comunità ecclesiale ci lasciamo avvolgere dalla speranza della risurrezione, e rinnoviamo la preghiera per Alessandro ragazzo solare, dai forti valori, impegnato nel sociale e nell’associazionismo cattolico, educato cristianamente da una famiglia religiosa, che ha trovato certamente conforto e consolazione nella fede e nel Signore”.