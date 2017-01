Vita: mons. Toso (Faenza-Modigliana), “crescere nell’accoglienza superando mentalità utilitaristiche e individualistiche”

“Crescere nell’accoglienza della vita nuova, superando mentalità utilitaristiche e individualistiche che superano la stessa convivenza civile”. È l’invito che il vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso, rivolge dalle colonne del settimanale diocesano “Il Piccolo” in occasione della 39ª Giornata per la vita (5 febbraio). Il Messaggio di quest’anno per la Giornata, ricorda,”invita uomini e donne, famiglie, a darsi promotori della cultura della vita nel solco di santa Teresa di Calcutta”. Proprio lei, ricevendo il Nobel per la pace, ebbe a dire il suo “no” all’aborto (“Noi combattiamo l’aborto con l’adozione. Così salviamo migliaia di vite. Abbiamo sparso la voce nelle cliniche, negli ospedali, nei posti di polizia: Non uccidete i bambini, di loro ci prenderemo cura noi”). “Quando pronunciò il suo discorso nel salone dell’Università norvegese – osserva il vescovo – venne calorosamente applaudita da credenti e non credenti,. Se l’avesse pronunciato nell’attuale Francia”, ove “si va ad approvare la proposta di legge che estende il reato di ‘ostacolo all’interruzione volontaria di gravidanza’ anche ai siti web dei movimenti pro-vita, nati con lo scopo di dare alle donne in attesa un luogo di ascolto”, avrebbe rischiato “un’ammenda di 30mila euro e due anni di reclusione”. “Inutile dire – prosegue mons. Toso – che, a fronte di questi orientamenti antidemocratici, chi si vuole impegnare per la vita va incontro a ulteriori difficoltà”. Occorre dunque, sottolinea, “che le associazioni e i movimenti per la vita accrescano l’opera educativa, la testimonianza gioiosa a servizio della vita intesa in senso ampio dal concepimento alla morte, il sostegno a politiche che mettono al centro il diritto a nascere, il diritto ad avere un padre e una madre, l’accompagnamento alle madri gestanti in difficoltà, presentando a esse anche la possibilità di partorire negli ospedali italiani nell’anonimato”.