Tv2000: San Pio di Pietrelcina al centro della puntata di “Beati voi – Tutti Santi” in onda domani sera

È dedicata a San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, la terza puntata di “Beati Voi-Tutti Santi” in onda domani, 26 gennaio, alle 21.05 su Tv2000. Giovanni Scifoni e Claudia Benassi accompagnano lo spettatore in un viaggio che, partendo da Pietralcina, in provincia di Benevento, aiuta a comprendere, grazie alla ricostruzione giornalistica di Luigi Ferraiuolo, il lato meno conosciuto e più sociale del frate santo.

Della narrazione, a metà fra teatro e storytelling, fanno parte una riflessione sul dolore con Enrico Petrillo, marito di Chiara Corbella, che racconta la sua esperienza di fisioterapista accanto ai malati terminali; sulla confessione con padre Gaetano Greco, cappellano del carcere minorile di Casal del Marmo; sul valore della terra e delle radici, con la testimonianza del giovane Giuseppe Savino, fondatore di “VàZapp’”, “hub rurale” per l’innovazione in agricoltura. Fra gli ospiti della puntata: Micol Forti, direttrice della Collezione d’arte contemporanea dei Musei Vaticani, e il catechista don Gianluca Cariello, parroco a San Mauro Cilento e Celso, nel salernitano. Come in ogni serata sono previste esecuzioni dal vivo di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti e della loro “Musica Nuda”, con l’accompagnamento delle percussioni di Raul Shebba e la testimonianza, nelle vesti di devoto a San Pio, del cantautore Toni Santagata. La trasmissione – scritta da Antonio Antonelli e Alessio Giaquinto con la regia di Valentina De Renzis – cerca di restituire l’attualità del messaggio di Padre Pio, santo “anti-moderno” ma al tempo stesso modernissimo.